Как изменится Земля, если растают ледники

Таяние ледников на планете не прекращается, а, напротив, с еще большей силой беспокоит ученых и экологов. Те тревожно смотрят в будущее, которое, возможно, грозит человечеству и Земле, если исчезновение льдов будет продолжаться с той же или большей активностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, существуют некоторые предположения, которые отражают картину того, как изменятся привычные границы континентов, если все ледники на планете растают. Конечно, нас не ожидает подобное в самое ближайшее время, однако нельзя с точностью сказать, как скоро на самом деле такое может произойти.

Есть версия, что когда это случится, высота уровня моря поднимется на 65 метров. Это говорит о том, что множество городов и даже стран окажется под водой. Все атлантическое побережье США, Китай, практически вся Индия, Аргентина, Австралия обзаведется собственным морем посреди континента, а дельта Амазонки станет чем-то, больше похожим на море. Каспийское море и Черное в разы увеличатся в размерах, а Антарктида, уже сейчас теряющая больше полусотни тонн льда ежегодно, растает почти наполовину. Голландия полностью, Лондон и, и без того "водная", Венеция вовсе пропадут с карт. Скорее всего та же участь ждет и Санкт-Петербург.

Помимо опасности исчезновения городов и даже целых стран, ученые предполагают угрозу пробуждения древнейших микроорганизмов, которые не погибли тысячи или сотни лет назад, а просто были заблокированы в мерзлоте. При условиях таяния, как считают эксперты, существует вероятность их восстановления, тогда над человечеством еще и повиснет угроза заражения вирусами, от которых страдали древние люди.

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