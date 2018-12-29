Ученые рассказали НАСА, где и как следует искать пришельцев

Эксперты, собранные НАСА, подготовили специальный отчет, в рамках которого они сформулировали первоочередные цели для поисков потенциальных сигналов пришельцев. Он был опубликован в электронной библиотеке arXiv.org, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Строящийся телескоп SKA получит уникальную возможность. Он сможет улавливать инопланетные сигналы, аналогичные по силе тем, которые сегодня вырабатывают радиостанции и телевышки. У нас появится первая возможность найти "клон" нашей цивилизации или доказать, что в окрестностях Земли их не существует", - пишут Светлана Бердюгина из Института солнечной физики в Фрайбурге (Германия) и ее коллеги.

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

НАСА попыталось разрешить споры вокруг этого вопроса, собрав всех ведущих специалистов по изучению внеземных цивилизаций в конце сентября этого года в Хьюстоне. Участники этого симпозиума подготовили единый список критериев для поиска потенциальных сигналов "братьев по разуму" и выделили те из них, которые рациональнее всего проводить.

Для этого Бердюгина и ее коллеги проанализировали то, какие типы сигналов могут вырабатывать пришельцы, и какую их долю могут уловить уже существующие сегодня телескопы и другие инструменты, а также новые поколения обсерваторий и детекторов.

Поиски и изучение потенциальных радиосигналов инопланетян, как заключили ученые, пока остается самым надежным и вероятным способом для обнаружения внеземных цивилизаций.



Это связано не только с максимально широким "полем зрения" и минимальными шансами на то, что эти сигналы пройдут мимо нас, но и с огромным опытом, накопленным на протяжении последних 50 лет проектом SETI и другими аналогичными инициативами.

В будущем их могут потеснить наблюдения за тепловыми и световыми сигналами, которые пришельцы могут вырабатывать, используя мощные оптические и инфракрасные лазеры. Пока такие поиски вести затруднительно, однако новые поколения телескопов, в том числе чилийский E-ELT и американский "Джеймс Уэбб", наследник "Хаббла", смогут напрямую следить за отдельными планетами у далеких звезд в ближайших окрестностях Солнца.

С другой стороны, все типы поисков могут быть многократно ускорены, если их будут вести не только ученые, но и добровольцы в глобальной сети и частные компании. Поэтому ученые порекомендовали НАСА разработать инфраструктуру, позволяющую ученым и их помощникам обмениваться данными наблюдений и их интерпретацией.

Это многократно ускорит их анализ и сделает космический "слух" и "зрение" человечества более широкими, что повысит наши шансы на открытие первых следов существования братьев по разуму.



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