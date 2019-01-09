Потомки гения: как сложилась жизнь детей Эйнштейна

У знаменитого физика было трое детей: дочь и два сына. Их родила Эйнштейну сербка Милева Марич, жена ученого. К слову, Милева сама была женщиной весьма одаренной. А кем же стали дети гениальных родителей. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дочь Лизерль

Своего первенца, дочку гениальный физик так никогда и не увидел. Дело в том, что Милева забеременела, еще не будучи замужем за Эйнштейном. Девушке из-за беременности пришлось оставить учебу в Цюрихском университете и уехать к родителям в Сербию. Ученый попросту был не в состоянии содержать любимую и ребенка. О том, что у него родилась дочь, Эйнштейн узнал из письма, которое ему написала Милева. Увидеть ребенка Альберту так и не удалось: малышка скончалась, заболев скарлатиной. Девочке не исполнилось и двух лет. До этого момента приехать навестить дочку в Сербии Эйнштейн так и не смог.

Кстати, некоторые историки полагают, что ребенка сразу после рождения отдали, по настоянию родственников Милевы, в приемную семью. Но факт смерти Лизрель в нежном возрасте никто не отрицает.

Старший сын Ганс-Альберт

Наследник гения появился на свет в 1904 году уже в полноценной семье: Альберт и Милева вступили в брак до его рождения. Сыну Эйнштейн уделял много времени: даже работая дома, он умудрялся возиться с ребенком. Но, увы, семейной идиллии не суждено было длиться долго: в 1914 году Милева и Альберт развелись, дети остались с матерью.

Но Эйнштейн продолжал общаться с сыном. Гены взяли свое: Ганс-Альберт стал ученым и сделал выдающиеся открытия в области геоинженерии. Он закончил университет в Швейцарии, а в 1938 году эмигрировал в США. Там он занимался научными исследованиями и преподавал в университете. У Ганса-Альберта родилось трое детей: двое умерли в детском возрасте, а сын (единственный внук Альберта Эйнштейна) стал ученым-физиком.

Младший сын Эдуард

Второй сын Эйнштейна родился в 1908 году. Мальчик был очень талантлив, с детства проявлял интерес к музыке и психиатрии. Но, увы, стать выдающимся музыкантом или психиатром ему так и не удалось. Помешала болезнь. У Эдуарда диагностировали шизофрению. В 1930 году младшего сына ученого пришлось поместить в психиатрическую клинику, где "лечили" электричеством (такой способ борьбы с психическими расстройствами был весьма популярен в те годы). Разумеется, положительных результатов лечение не оказало, Эдуард так и не смог вернуться к нормальной жизни. Умер младший Эйнштейн в возрасте 57 лет.

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