Школьница Сурьянши (Сури) Ранджан начала разговаривать уже в два года, в три стала конкурентоспособной шахматисткой, а бегло читать научилась в четыре. Сейчас Сури 13 лет, и ее IQ - 162.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Средний IQ человека составляет 100 баллов, а дети, чей IQ выше 140, считаются гениями. Физики Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг не тестировали свой IQ, но предполагается, что их показатель равен 160 - на два балла ниже, чем сейчас у Сури.

Сурьянши родилась в Мумбае, а выросла в Западной Бенгалии. Сейчас школьница учится в восьмом классе и с домашним заданием справляется за считанные минуты.

У Сури остается много времени на другие увлечения - она гуляет с друзьями, любит слушать музыку и ведет обычную жизнь, как и любой другой подросток.

"Я не чувствую себя по-другому, мы все просто дети, мы просто веселимся, - сказала она. - Я просто смотрю на вещи не так, как мои друзья, и размышляю иначе. Я думаю, что это здорово, когда ты объясняешь что-то своим одногодкам", - рассказывает Сурьянши.

Сури считает себя обычным подростком. Она настаивает, что ничем не отличается от сверстников, разве лишь тем, что хочет получить образование в виде биометрической инженерии в Принстонском университете.

Ее папа Абхиджай говорит, что иметь такую дочь прекрасно, ведь с самого детства она очень умна.

"Это все равно, что иметь третьего взрослого в доме: она ​​никогда не хотела играть с куклой Барби, все ее игрушки только помогали ей интеллектуально расти, а не веселиться", - говорит отец Сури.

Родители Сури надеялись, что девочка не будет целиком и полностью погружена в вычисления и науку, и их надежды были оправданы. Сури интересуется всем, что происходит в мире, она ценит свою семью, дружит с одноклассниками и любит искусство и музыку.

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