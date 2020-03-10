В каких случаях глаза меняют цвет

В отличие от цвета волос природный цвет глаз сопровождает нас на протяжении всей жизни - хотя новейшие лазерные технологии уже позволяют экспериментировать с изменением цвета. Однако иногда глаза меняют привычный оттенок самопроизвольно. Почему так происходит, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Первое изменение цвета происходит еще у младенцев. У некоторых детей глаза темнеют или приобретают другой оттенок. Однако подобные метаморфозы могут произойти и с взрослым человеком. Выделяют несколько причин.

Сильные эмоции

Когда человек испытывает гнев, ярость или восторг, цвет глаз становится более насыщенным и чистым, а слезы делают глаза ярче.

Солнце

Под влиянием солнечных лучей меланин вырабатывается интенсивнее, поэтому в условиях жаркого климата глаза могут слегка потемнеть.

Наследственность

У некоторых людей глаза от природы могут менять цвет под влиянием внешних факторов - например, даже погоды. Их называют хамелеонами. Чаще всего это свойственно людям с орехово-зелеными и зелено-голубыми глазами.

Патологии

При синдроме Далена-Фукса наблюдается отчетливая гетерохромия - один глаз становится ярче другого или совсем меняет цвет. Также радужная оболочка становится тонкой, начинает просвечивать пигмент в лакунах радужки, хрусталик мутнеет.

При меланоме радужной оболочки роговица становится тусклой, ухудшается зрение, границы радужки как будто размазываются. Похожие симптомы наблюдаются и при лимфоме. А вот пигментная глаукома окрашивает белковую оболочку в цвет глаза. Это сопровождается отеком роговицы и скачками внутриглазного давления.

При синдроме Познера-Шлоссмана радужная оболочка темнеет, появляются болевые ощущения и боязнь света. Синдром Горнера влияет на способность глаза адаптироваться к освещенности помещения или пространства. Он характеризуется всегда сужеными зрачками, западением глазного яблока и внезапным изменением цвета одного из глаз.

В любом случае, если вы заметили хотя бы малейшие изменения в привычном оттенке радужки, немедленно обратитесь к профильному специалисту.