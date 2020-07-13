Динозавры плодились на территории нынешней Аляски

Ученые-палеонтологи обнаружили окаменелости, которые подтверждают теорию о том, что динозавры жили и плодились на территории нынешней Аляски. Об этом сообщила газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, группа ученых по руководством Альфио Алессандро Кьяренцы из Имперского колледжа Лондона, обнаружила на севере Аляски фрагмент челюсти молодого динозавра семейства дромеозавридов, которые были хищниками. Палеонтологи пришли к выводу, что найденные обломки челюсти принадлежали динозавру, рожденному неподалеку от места их обнаружения. Это стало ключевым фактором их исследования.

"Есть места, где останки динозавров столь распространены, что в большинстве случаев найденные обломки костей уже не несут никакой научной информации, но это не тот случай", - приводит газета слова автора исследования. Речь идет об окаменелом обломке кости нижней челюсти динозавра длиной не более 14 мм и возрастом около 70 млн лет.

Один из исследователей Тони Фьорилло подчеркнул, что до нынешнего момента ученые спорили о том, жили ли динозавры в северных районах круглый год, или использовали их для миграции. "Аргументы в пользу одной или другой теории носили, так или иначе, спекулятивный характер, - подчеркивает он. - Однако наше исследование останков челюсти молодого динозавра представляет первое физическое доказательство того, что некоторые рептилии не только жили, но и размножались на севере".

Фьорилло отметил, что результаты исследования наталкивают ученых на мысль о том, что динозавры считали холодный климат подходящим "для того, чтобы создавать семьи и взращивать потомство". "Нам остается лишь доказать это", - подчеркнул он.