Жители Земли увидят уникальный парад планет

В ночь на 24 июня жители Земли станут свидетелями редкого астрономического события - парада планет, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сразу семь планет солнечной системы выстроятся в один ряд, а именно Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран. Поскольку последние наиболее отдалены от Солнца, увидеть их не удастся даже из телескопа.

Частью захватывающего явления станет серп Луны, который будет сиять над Марсом и Венерой.

В следующий раз подобное по масштабу небесное шоу случится через 18 лет - 8 сентября 2040 года. Тогда в одну шеренгу выстроятся Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн. Лунный серп будет между двумя последними.