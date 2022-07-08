Палеонтологи объяснили, почему у динозавров были маленькие передние лапы

Международная группа исследователей под руководством специалистов Миннесотского университета обнаружила в Патагонии останки ранее неизвестного плотоядного динозавра, получившего название Meraxes gigas. Находка помогла ученым понять, почему у хищных динозавров были такие большие черепа и крошечные передние лапы. Исследование опубликовано в Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Динозавр является частью семейства Carcharodontosauridae, группы гигантских плотоядных теропод, в которую также входит гиганотозавр и тираннозавр. Он был найден в 2012 году и с тех пор ученые изучают его останки.

Так, исследователи обнаружили, что крупные динозавры во всех трех семействах группы теропод росли одинаково. По мере их эволюции черепа животных становились больше, а передние лапы укорачивались.

"Передние лапы уменьшались в результате того, что черепа становились более массивными, тем самым перенимая функцию лап. Так, во время охоты на крупную добычу ключевую роль играет именно голова, лапы же практически не использовались", - объяснил соавтор работы Питер Маковицки.

Исследователи также обнаружили, что виды семейства Carcharodontosauridae эволюционировали очень быстро, но вскоре после этого внезапно исчезли из летописи окаменелостей.

"Обычно животные находятся на грани вымирания, потому что темпы их эволюции довольно медленные, а это означает, что они не очень быстро адаптируются к окружающей среде. В этом случае у нас есть доказательства того, что Meraxes и его родственники развивались довольно быстро, и все же в течение нескольких миллионов лет существования они исчезли, и мы не знаем, почему", - отметил ведущий автор исследования Хуан Канале.