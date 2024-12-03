Мышам ввели гены, древнее чем сама жизнь

Исследователи из Гонконгского университета и других научных учреждений впервые внедрили гены одноклеточного организма - хоанофлагеллаты - в геном мышей.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Communications (NC).

Хоанофлагеллаты - микроскопические организмы, близкие родственники животных. Они обладают генами, схожими с теми, что отвечают за способность стволовых клеток у млекопитающих превращаться в различные типы тканей. Учёные заменили у мышей один из этих генов, Sox2, на его аналог из хоанофлагеллаты.

Оказалось, что внедрённый ген успешно выполняет свою функцию: из стволовых клеток, созданных с помощью "древнего" гена, родились мыши с тёмными глазами и пятнистой шерстью, указывающими на их смешанное генетическое наследие.

"Результаты доказывают, что ключевые гены, связанные с образованием стволовых клеток, существовали задолго до появления многоклеточных организмов," - объясняет генетик Алекс де Мендоса, руководитель проекта.

Это подтверждает гипотезу о том, что механизмы, лежащие в основе образования сложных тел, могли развиваться ещё на этапе одноклеточной жизни. А значит, эволюция многоклеточных организмов стала возможной благодаря адаптации уже существующих генетических инструментов.

Открытие имеет потенциал для применения в области стволовой терапии и предоставляет новые данные о процессе эволюции сложной жизни на Земле.