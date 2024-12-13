Названа главная пищевая привычка долгожителей
Эксперты изучили образ жизнь долгожительницы из Южной Калифорнии, США, и назвали главную пищевую привычку старейших в мире людей.
Как передает Day.Az, об этом пишет Surrey Live.
Жители города Лома-Линда - "голубой зоны", региона с высокой продолжительностью жизни, - раскрыли исследователям секреты своего долголетия. Среди них - ограничение калорий, растительные продукты в рационе, времяпрепровождение с семьей, а также овсяная каша на завтрак.
Одна из горожанок Мардж Джеттон рассказала исследователям, что старается рано просыпаться, выпивает шесть стаканов воды в день, завтракает овсяной кашей и запивает ее сливовым соком. Многие долгожители Лома-Линды едят овсянку из-за ее сытности и насыщенности питательными веществами.
Диетолог Хелен Белл из Help&Advice объяснила, что овсяная каша стимулирует иммунную систему, регулирует уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Кроме того, она хорошо сочетается по вкусу с другими полезными продуктами: орехами и фруктами.
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