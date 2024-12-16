Неизвестный вылепил самого жуткого снеговика в мире

В Южной Корее неизвестный вылепил снеговика, которого люди назвали "самым жутким в мире". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на What's the Jam.

Странную снежную скульптуру сняли на видео прохожие. Снеговик представляет собой голого мужчину в полный рост, который, улыбаясь, выглядывает из-за дерева, как бы наблюдая за прохожими.

Издание отмечает, что человек изготовивший снеговика постарался на славу: у фигуры точно вылеплен каждый палец, черты лица и даже мышцы спины и ягодицы. Пользователи социальных сетей назвали снеговика "пугающим и заставляющим содрогнуться".