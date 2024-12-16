https://news.day.az/unusual/1715782.html Неизвестный вылепил самого жуткого снеговика в мире - ВИДЕО В Южной Корее неизвестный вылепил снеговика, которого люди назвали "самым жутким в мире". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на What's the Jam. Странную снежную скульптуру сняли на видео прохожие. Снеговик представляет собой голого мужчину в полный рост, который, улыбаясь, выглядывает из-за дерева, как бы наблюдая за прохожими.
Неизвестный вылепил самого жуткого снеговика в мире - ВИДЕО
В Южной Корее неизвестный вылепил снеговика, которого люди назвали "самым жутким в мире". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на What's the Jam.
Странную снежную скульптуру сняли на видео прохожие. Снеговик представляет собой голого мужчину в полный рост, который, улыбаясь, выглядывает из-за дерева, как бы наблюдая за прохожими.
Издание отмечает, что человек изготовивший снеговика постарался на славу: у фигуры точно вылеплен каждый палец, черты лица и даже мышцы спины и ягодицы. Пользователи социальных сетей назвали снеговика "пугающим и заставляющим содрогнуться".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре