Описано главное превосходство человека над ИИ

Языковые модели, лежащие в основе современных ИИ-систем, не способны абстрактно мыслить. Они хорошо распознают шаблоны, но не понимают скрытые закономерности - особенно в задачах, где важна логика. Результаты исследования показали: в ситуациях, где человек интуитивно улавливает суть, нейросети часто ошибаются. Работа опубликована в Transactions on Machine Learning Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты сравнивали, как люди и ИИ решают задачи на аналогии - например, нужно угадать, как изменится одна строка букв по аналогии с другой. Простые случаи, вроде превращения "abcd" в "abce" и "ijkl" в "ijkm", модель решала верно. Но когда нужно было убрать повторяющиеся буквы (как в "abbcd" → "abcd"), и применить это правило к новой строке ("ijkkl"), ИИ часто давал неверный ответ. Люди таких ошибок не допускали.

Особенно трудно нейросетям давались задачи, где надо было понять общий смысл - сюжетные аналогии. Вместо логического анализа модели просто перефразировали вопрос.

Ученые пришли к выводу: ИИ пока не умеет учиться с нуля - то есть понимать новые категории, которых не было в обучающих данных. В отличие от человека, модель не может вывести общее правило и применить его к новой ситуации.

Авторы подчеркивают, что языковые модели могут быть полезны, но их возможности абстрактного мышления сильно ограничены, и это нужно учитывать при их применении.