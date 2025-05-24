Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу

Участок, где жил британский и американский режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за $9 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте крупного международного агентства недвижимости Savills.

Жилой участок площадью около 9,7 га находится неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир. Отмечается, что Кубрик проживал в этом доме в период с 1965 по 1979 год, когда работал над фильмами "Сияние", "Заводной апельсин" и "Космическая одиссея 2001 года".

Стоимость участка, где расположено трехэтажное здание в викторианском стиле с девятью спальнями, составляет £6,9 млн ($9,4 млн).