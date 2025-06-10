Чрезмерное использование смартфонов вредит внешности

Смартфоны - неотъемлемая часть современного мира, они давно и прочно вошли в нашу жизнь. И в результате этого появился целый ряд терминов, характеризующих изменения внешности активных пользователей смартфонов. О том, как чрезмерное использование смартфонов отражается на внешности, "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова, передает Day.Az.

"Обратите внимание, в какой позе вы просматриваете соцсети, переписываетесь с подругой и смотрите сериал перед сном - опустив голову вниз. В результате этого образуется складка в области шеи, второй подбородок и усиливается птоз лица. Такие изменения во внешности называются "компьютерной" или "телефонной" шеей. Раньше это явление было характерно для людей, постоянно работающих за компьютером. Сейчас же это встречается у каждого второго пациента, который слишком часто использует смартфон", - рассказала Андриянова.

Кроме того, активное использование смартфонов способствует образованию морщин и старению кожи век, в связи с постоянным напряжением глаз. Результатом этого становятся более усталые глаза, лопнувшие капилляры, темные круги под глазами. Все это придает возраст и старит лицо.

Вдобавок к этому, использование смартфонов может приводить к образованию прыщей. Прижимая телефон к лицу, вы можете спровоцировать присоединение болезнетворной микрофлоры и вызвать акне в области щек. Поэтому смартфон важно регулярно протирать, например, спиртовой салфеткой.

"Так называемое синее излучение телефона оказывает плохое влияние на вашу нервную систему и выработку меланина. В свою очередь, отсутствие полноценного восстановления во время сна негативно отражается на внешности. Согласно последним исследованиям, фотостарение (серый цвет лица, пигментация и сухость кожи), также провоцируется излучением смартфона или компьютера", - добавила Андриянова.

Резюмируя все вышесказанное, косметолог посоветовала сократить время использования смартфонов. Вместо этого постарайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться с близкими.

"Если говорить о процедурах, которые помогают уменьшить последствия активного использования смартфонов, то это биоревитализация - экзопротекторы , помогающие защитить кожу от стресса. Фотодинамическая терапия - повышает иммунный статус кожи лица. Различные массажи и спа", - резюмировала косметолог.