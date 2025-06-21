Врач назвал вескую причину отложить телефон за едой

Использование гаджетов во время приема пищи заставляет человека съедать больше, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Как передает Day.Az, вескую причину отложить телефон за едой она назвала в беседе с KP.RU.

Павлова объяснила, что, когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, просмотр видео, чтение новостей или сообщений, его мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, и на распознавании другой информации. "Поэтому еда проходит неосознанно", - добавила врач.

По ее словам, важно есть спокойно и получать удовольствие от каждого кусочка, обращать внимание на вкус, запах, текстуру и внешний вид еды. В этом случае организм быстрее чувствует насыщение, благодаря чему вероятность переедания снижается.