В Марианской впадине нашли самую глубоководную колонию существ

Китайский самоходный подводный аппарат (батискаф) Fendouzhe зафиксировал уникальное скопление живых существ на глубине около 10 километров в Марианской впадине. Результаты экспедиции опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обнаруженные трубчатые черви, моллюски, морские огурцы, ракообразные и другие беспозвоночные составили самую глубоко расположенную колонию организмов, когда-либо найденную на планете.

Ученые объяснили: открытие указывает на то, что жизнь может существовать даже в крайне враждебных и до конца не изученных условиях. Вместо солнечного света, недоступного на такой глубине, эти организмы используют хемосинтез - процесс, при котором энергия вырабатывается за счет химических веществ, таких как метан, поступающий из разломов в морском дне.

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на экстремальные условия - низкие температуры, высокое давление и полную темноту - биологические сообщества на таких глубинах могут быть гораздо более распространены, чем предполагалось ранее.

В ходе недавней миссии батискаф Fendouzhe совершил 23 погружения в Марианскую впадину в западной части Тихого океана. На его борту находились ученые, собравшие обширный материал для дальнейших лабораторных исследований.

По мнению исследователей, подобные хемосинтетические экосистемы могут существовать и в других глубоководных впадинах, что открывает новые горизонты в изучении пределов выживания живых организмов и потенциальных аналогов внеземной жизни.