Психолог указала на пользу письма от руки для контроля эмоций

Психолог Дарья Сальникова рассказала, что письмо от руки помогает контролировать эмоции.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", эксперт объяснила, что письменная речь является основой формирования высших психических функций, которые развиваются у ребенка примерно до шести-семи лет.

Она пояснила, что при письме эмоции проходят через обратную последовательность - от проговаривания к осознанию, и мозг принимает эту информацию.

По ее словам, техника терапевтического письма особенно полезна, когда скапливается слишком много эмоций, способных перерасти во что-то негативное. В таких случаях, вместо того чтобы высказывать неконструктивные слова партнеру, можно выплеснуть их на бумагу, а затем уже спокойно и осознанно выразить свои мысли.