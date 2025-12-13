На Уране обнаружили экстремальные уровни радиации

На удивление интенсивные радиационные пояса Урана могут быть вовсе не постоянными. Новые исследования свидетельствуют о том, что они были кратковременным следствием мощной солнечной бури, которая произошла во время пролета "Вояджера-2" в 1986 году - единственного приближения человечества к ледяному гиганту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет earth.com.

Если это действительно так, то десятилетняя загадка превращается из необычного физического явления в привычный процесс. Волны, вызванные бурей, могли быстро перезарядить электроны вокруг Урана, создав экстремальные показатели, которые зафиксировал "Вояджер".

В новом исследовании под руководством космического физика Роберта Аллена ученые обнаружили, что во время полета космонавтов область взаимодействия, вращающаяся вместе с планетой, пересекала Уран.

Это объясняет то, почему космический аппарат зафиксировал очень мощные высокочастотные волны. Приборы "Вояджера" обнаружили интенсивные излучения нижнего диапазона, которые соответствуют радиоволнам, похожим на свист.

"Наука прошла долгий путь со времени пролета "Вояджера-2", - подчеркнул Аллен.

Отмечается, что мощность волн, измеренная тогда, является самой сильной за всю миссию на любой планете, что соответствует экстремальным показаниям электронов.

Уран имеет магнитное поле, которое наклонено далеко от его оси вращения, поэтому этот наклон вызывает ежедневные изменения в том, как солнечный ветер влияет на планету.

"Когда планета завершает оборот, ее магнитные полюса меняют свое положение, подвергая систему меняющимся нагрузкам. Эти изменения влияют на то, как волны формируются и движутся через магнитосферу. Некоторые части становятся более легкими для заполнения волнами, а другие становятся тихими, когда геометрия вокруг планеты меняется", - объяснили в earth.com.

Известно, что "Вояджер-2" пролетел через эту систему, когда ось вращения была направлена почти в сторону Солнца. Это выравнивание создало необычные условия, которые, вероятно, усилили реакцию на солнечный ветер.

"Наклон и смещение поля также затрудняют движение электронов после того, как они набирают энергию. Их траектории изгибаются и извиваются по-другому, чем на Земле, что может помочь объяснить, почему временные нарушения выглядели настолько интенсивными во время пролета", - добавили в материале.