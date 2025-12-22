Древний артефакт раскрыл тайну Вавилонского царства

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) в ходе археологической экспедиции в Ираке сделали редкую находку - в руинах древнего вавилонского города Телль Дехайла они обнаружили хорошо сохранившуюся глиняную печать с изображением мифического существа мушхушу, внешне напоминающего льва, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как сообщили в университете, анализ артефактов позволил ученым скорректировать хронологию существования города: теперь исследователи полагают, что он был столицей так называемой Страны Моря уже в первом тысячелетии до нашей эры, а не во втором, как считалось ранее. Новые данные помогут историкам глубже понять развитие вавилонской цивилизации и особенности ее культуры.

"На южной окраине городища недалеко от лагеря в поверхностном материале я обнаружила обломок глиняной буллы с двумя отпечатками древней печати. Один из отпечатков был виден хорошо, и его фотографию отправили в Государственный Эрмитаж для консультации. На булле, вероятно, изображен мифологический персонаж мушхушу, который напоминает льва, часто фигурирует в вавилонском искусстве", - рассказала студентка исторического факультета УрФУ Анна Крашенинникова.

Булла, пояснили специалисты, представляла собой древнюю глиняную "пломбу", которой запечатывали различные предметы - корзины, сосуды или двери. Различия в форме и материале таких артефактов указывали на их принадлежность и назначение. По словам историков, в древности подобные печати могли отражать родовую символику. Учитывая место находки - дом рядом с главной улицей древнего поселения - ученые предполагают, что булла принадлежала представителям знатного рода.