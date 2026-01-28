Найдено местоположение библейского рая во Вселенной

Физик Майкл Гильен утверждает, что нашел истинное местоположение библейского рая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Daily Mirror.

По мнению Гильена, рай находится за пределами космологического горизонта. Он считает, что за границей наблюдаемой Вселенной время останавливается, и нет прошлого, настоящего и будущего. Это, как полагает Гильен, соответствует библейскому описанию рая.

Большинство астрономов придерживается иной точки зрения. По их мнению, за границей наблюдаемой Вселенной продолжается обычное пространство, которое мы не можем увидеть из-за конечной скорости света.