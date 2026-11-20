Изумрудная оса Ampulex compressa жалит американского таракана прямо в мозг и превращает его в послушного "зомби", которого уводит в нору на корм личинке. Биологи из Университета Бен-Гурион с коллегами из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге заглянули в мозг такого таракана через сутки после укуса и нашли масштабную перестройку генов и обмена веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья вышла в журнале Toxins.

Оса жалит таракана дважды - в грудной нервный узел и затем в головные, прямо в центральную нервную систему. Потом таракан около получаса судорожно чистится и впадает в долгое оцепенение: он может ходить, но почти не двигается сам и слабо реагирует на опасность. Этим "зомби" оса и пользуется - уводит в нору, откладывает яйцо, и личинка съедает жертву заживо. Если яйцо не отложить, состояние проходит за 5-7 дней.

Как именно яд держит таракана в состоянии "зомби", было загадкой: его поведение детально описано, но молекулярная подоплека - нет. Чтобы ее разглядеть, авторы взяли центральную область мозга, ведающую запуском движений (центральный комплекс), и считали оттуда все работающие гены через сутки после укуса, добавив нецелевой анализ мелких молекул.

В мозге ужаленного таракана 331 ген работал иначе, чем у обычного: 267 включились сильнее, 64 - слабее. Среди активированных - гены, участвующие в передаче внутриклеточных сигналов, а рецептор к нейромедиаторам тирамину и октопамину уже приглушался. Менялись и гены белков "электрических" синапсов, передающих сигнал в мозг напрямую. Затронуты и иммунитет, и детоксикация, и внеклеточный матрикс, который окружает клетки.

Также у ужаленных тараканов заметно выросли фумаровая кислота и сорбит - признаки перестройки энергоснабжения мозга. По мнению авторов, яд не заливает мозг медиаторами, а перестраивает регуляцию сигнальных путей. Иными словами, он не "отравляет", а перепрограммирует.

Работа впервые намечает конкретные молекулярные процессы, которые держат таракана в состоянии "зомби": нейромодуляторную сигнализацию, организацию синапсов, обмен веществ и иммунитет. Это один из ярких примеров того, как один организм берет под контроль нервную систему другого - и теперь этот механизм объясняется на уровне генов.