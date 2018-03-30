Третий Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане получил поддержку от компаний Azercell и Libraff. Об этом сообщил Trend учредитель фестиваля, киноактер, продюсер Руслан Сабирли, передает Day.Az.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливой и креативной молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Автор и руководитель проекта - киноактер, продюсер Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно. Среди призов - абонемент к приложению электронной библиотеке Bookmate от Azercell и печатные книги от Libraff. Фестиваль проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.

Условия участия и дополнительная информация на сайте фестиваля: www.booktrailer.az , на Facebook странице: www.facebook.com/Booktrailer.Az . Последний день приема работ - 8 апреля 2018 года. По всем вопросам можно обращаться: festival2018@booktrailer.az

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.

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