Третий Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане получил поддержку от компаний
Третий Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане получил поддержку от компаний Azercell и Libraff. Об этом сообщил Trend учредитель фестиваля, киноактер, продюсер Руслан Сабирли, передает Day.Az.
Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливой и креативной молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Автор и руководитель проекта - киноактер, продюсер Руслан Сабирли.
Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно. Среди призов - абонемент к приложению электронной библиотеке Bookmate от Azercell и печатные книги от Libraff. Фестиваль проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.
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