Бросившая букет невеста случайно проломила потолок - ВИДЕО

4 мая 2018 10:45

В Сети опубликовано видео с тем, как неожиданно закончилась попытка невесты на свадьбе бросить букет. Как передает Daily Mail, инцидент произошел в Китае.

Девушка, облаченная в белое платье и фату, замахнулась и бросила букет, предполагая, что его поймает следующая счастливица, которой в дальнейшем предстоит связать себя законными узами брака. Но этого не произошло - букет попал в потолок, и на гостей начали падать доски, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Когда невеста обернулась и увидела происходящее, была в шоке.

Не уточняется, получил ли кто-либо серьезные травмы.

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Бросившая букет невеста случайно проломила потолок

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