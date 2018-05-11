Арду Турана жестко наказали - ВИДЕО

Конец этого сезона турецкой Суперлиги, а также весь первый круг следующего чемпионата пропустит Арда Туран. Такие последствия несдержанной поведения хавбека "Истамбул Башакшехира" в матче внутреннего первенства с "Сивасспором". Тогда 31-летний футболист заработал красную карточку после того, как атаковал сначала бокового, а затем и главного арбитра. Реакция Турана была вызвана решением лайнсмена не фиксировать нарушение правил против него, передает Day.Az со ссылкой на footballua.tv.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции подробно разобрал инцидент и жестко наказал нарушителя. 16 матчей бана и почти восемь тысяч евро штрафа - такова цена эмоций Арды Турана, права на которого, напомним, принадлежат "Барселоне".

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