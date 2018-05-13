Сильный пожар произошел в небоскребе в Дубае
13 мая 2018 13:42 144
Сильный пожар разгорелся в воскресенье утром в одном из небоскребов района Dubai Marina в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению официальной пресс-службы Dubai Media Office, все жители небоскреба Zen Tower эвакуированы, пострадавших нет. В настоящее время пожарные сумели установить контроль над огнем.
Отмечается, что пожар произошел в условиях пыльной бури с сильными порывами ветра и низкой видимости. О причинах возгорания не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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