Сильный пожар произошел в небоскребе в Дубае

13 мая 2018 13:42

Сильный пожар разгорелся в воскресенье утром в одном из небоскребов района Dubai Marina в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению официальной пресс-службы Dubai Media Office, все жители небоскреба Zen Tower эвакуированы, пострадавших нет. В настоящее время пожарные сумели установить контроль над огнем.

Отмечается, что пожар произошел в условиях пыльной бури с сильными порывами ветра и низкой видимости. О причинах возгорания не сообщается.

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