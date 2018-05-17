МИД Британии обвинили в финансировании нарушений прав человека в Бахрейне

Правозащитная организация Reprieve, выступающая за отмену смертной казни и оказывающая поддержку тем, кому грозит высшая мера наказания, обвинила МИД Великобритании в финансовой поддержке нарушений прав человека в Бахрейне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"МИД Британии с 2012 года потратил более пяти миллионов фунтов на программу по безопасности и правовой поддержке Бахрейну. За это время казни продолжились, число приговоренных к смертной казни увеличилось втрое, участники мирных протестов подверглись арестам и под пытками были вынуждены сделать ложные признания, в результате которых они были приговорены к смерти", - сообщается на сайте организации.

По данным правозащитников, именно на британские средства были подготовлены сотрудники тюрем, где на регулярной основе проводились пытки.

"Британский "вклад" в организацию данных карательных мер состоит в подготовке смотрителей тюрем, где заключенные регулярно подвергались пыткам, омбудсменов, которые неоднократно вводили иностранные правительства в заблуждение относительно проведения пыток, а также инспекторов тюрем, которые игнорировали достоверные обвинения в пытках", - отмечается в отчете организации.

По данным правозащитников, большая часть британских средств на подготовку сотрудников тюрем и омбудсменов поступала из "Фонда конфликтов, стабильности и безопасности" (Conflict, Stability and Security Fund).

В организации уточнили, что "в последнее время финансовая помощь Бахрейну возобновилась из двух новых источников средств налогоплательщиков, находящихся под еще меньшим контролем: Global Britain Fund и Integrated Activity Fund".

Правозащитники призвали британские власти прекратить данную финансовую помощь, "осуществляющуюся в полной секретности и без парламентского наблюдения" и позволяющую "режиму Бахрейна безнаказанно реабилитировать репрессивные институты".

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