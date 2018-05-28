Свадьба сбежала из ресторана, не заплатив

В одном из ресторанов Испании румынские цыгане организовали свадебный банкет. Торжество было шумным и многочисленным - практически две сотни человек чествовали молодоженов. И все бы ничего, но свадьба окончилась даже не дракой, как привычно представлять, - цыганская компания, сославшись на напившегося отца жениха, просто покинула ресторан. Молодожены обещали оплатить счет на следующий день, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Стоит заметить, что сумма вышла далеко не маленькая (около 8 тысяч евро), так как на столе присутствовали довольно дорогие блюда, вина и виски. А, судя по платью невесты, усыпанному кристаллами Сваровски, количеству гостей и выступлению на свадьбе известного румынского певца, деньги у семьи имеются неплохие.

Никто с деньгами в ресторан, конечно, не вернулся. Более того, дозвониться представителям ресторана до горе-посетителей не удалось. Предполагается, что цыгане уже умчали на родину в Румынию, куда испанская полиция уже направила запрос.

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