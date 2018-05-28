Coca-Cola впервые выпустила в продажу алкогольный напиток

Coca-Cola впервые в истории выпустила в продажу напиток, содержащий алкоголь, пишет Japan Times. Lemon-Do представляет собой сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона. Он выпускается в железных банках объемом 350 мл и с содержанием алкоголя 3%, 5% и 7% в зависимости от вида напитка. Lemon-Do поступил в розничную продажу на японском острове Кюсю. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Ведомости.

Стоимость Lemon-Do в магазинах составляет около 150 йен. Компания не собирается продавать напиток за пределами Японии. Его рецепт считается коммерческой тайной.

При помощи Lemon-Do Coca-Cola надеется завоевать долю на быстрорастущем местном рынке напитков тюхай. Тюхай - это слабоалкогольные травяные и фруктовые напитки с содержанием алкоголя в 5%. С 2013 г. на рынке тюхай наблюдается ежегодный рост на 5-25%.

Это пилотный проект в регионе, пояснил представитель Coca-Cola Japan Co. Ltd. Масаки Иида. Как отмечает издание, разработчики продукции Coca-Cola вдохновились идеей создания Lemon-Do после посещения японских пабов. Они выяснили, что в Японии сейчас популярны напитки с лимонным вкусом, особенно среди молодежи.

"Мы начали экспериментировать, потому что, в конце концов, мы пытаемся следовать за потребителем. И в случае с Японией это относительно хорошо развитый сегмент слабоалкогольных напитков", - говорил президент Coca-Cola Джеймс Квинси на собрании акционеров 26 апреля. По его словам, конкуренты уже давно производят как алкогольные, так и безалкогольные напитки, пишет The Wall Street Journal.