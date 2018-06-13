В Латвии стартуют «Балтийские музыкальные сезоны»

В Латвии 16 июня начинается фестиваль "Балтийские музыкальные сезоны".

"Идея фестиваля заключается в том, чтобы системно организовывать в Латвии концерты звезд мировой классической музыки и оперы, и благодаря этому привлекать в страну любителей культурного туризма, а также разнообразить привычную для латвийцев афишу", - рассказал член совета "Балтийских музыкальных сезонов" Александр Гафин.

В прошлом году организаторам фестиваля удалось вызвать интерес у публики, большинство концертов прошло с аншлагом. В этом году на фестивале выступит известный голливудский актер и режиссер Джон Малкович. Он прочитает главу из романа Эрнесто Сабато "О героях и могилах" под музыку Альфреда Шнитке в исполнении венгерского Danubia Orchestra Obuda. Выступление Малковича будет проходить на английском языке, с субтитрами на латышском и русском. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.

Кроме того, зрителей ожидает концерт знаменитого оркестра Венской филармонии с оперной дивой Элиной Гаранчей. Новую программу, посвященную 145-летию композитора Сергея Рахманинова, представит Денис Мацуев. Виолончелист, рижанин, Миша Майский совместно с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" отметит свой 70-летний юбилей.

В начале августа состоится суперконцерт на сцене "Дзинтари", где выступит музыкальный директор Королевского Ковент-Гардена, лауреат премии Gramophone, сэр Антонио Паппано со своим Оркестром Национальной академии Санта-Чечилия.

Кроме того, лучшие музыканты Латвии, такие как Сергей Егерс, Майя Клявиня, Дмитрий Синьковский, камерный оркестр KREMERata Baltica и другие, исполнят произведения разных эпох в Рундальском дворце, построенном по проекту Растрелли. Это - совместный проект "Балтийских музыкальных сезонов" и компании Latvijas Koncerti, который состоится 14 июля. Наряду с грандиозным салютом он приурочен к 100-летию Латвии.

Отметим, с этого года организаторы реализуют VIP-пакеты - специальные привилегированные комплекты для людей, которые хотят получить расширенный пакет услуг и смотреть концерты с лучших мест, рядом с известными политиками, деятелями культуры, спорта. В эти комплекты входят билеты на мероприятия, а также приглашения на фуршеты до концертов и во время антрактов. После некоторых выступлений будут организованы Afterparty.

Также с этого года в структуре "Балтийских музыкальных сезонов" появится Художественный совет. В него вошли звезды мировой классической музыки и оперы, известные музыковеды: руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, оперная дива Элина Гаранча, знаменитый виолончелист Миша Майский, дирижер Карел Марк Шишон, руководитель фестиваля классической музыки в Вербье, продюсер Мартин Энгстрем, а также выдающийся латвийский дирижер Марис Янсонс. Совет будет содействовать вхождению "Сезонов" в число значимых культурных событий в мире и в разработке программы на будущие годы.

Среди попечителей фестиваля - Петр Авен, Михаил Фридман, Аркадий Сухаренко, Юрий Шефлер, Гунтис Равис, Вячеслав Брешт и Светлана Николаева.

Помимо прочего, в этом году в Риге состоится Биеннале современного искусства. Это крупное международное событие, над проведением которого трудится профессиональная команда специалистов в сфере арт-бизнеса.