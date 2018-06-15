10 лучших мультфильмов «Союзмультфильма»

Сегодня "Союзмультфильм" - это крупная студия с далеко идущими планами. Вчера они только возвращались на этот путь. А позавчера пылал легендарный расцвет советской анимации во всех ее проявлениях. Чтобы не забывать, сравнивать и держать в ориентирах лучшее, Tlum.Ru представляет подборку самых лучших мультиков "Союзмультфильма". Которому, кстати, 10 июня исполнилось 82 года!

Разумеется, этот топ во многом субъективный. Вам могут нравиться другие мультфильмы, а ваши дети, возможно, сочтут лучшими третьи. Главное здесь, повторимся - путеводная звезда в виде золотой коллекции культового "Союзмультфильма".

Самый добрый мультфильм: "Котенок по имени Гав"

Почему именно он: нас бы не простили, присуди мы это звание кому-то другому. Мультипликационный цикл про приключения наивного сиамского котенка стал визитной карточкой всей доброты и милоты "Союзмультфильма".

Конкуренты: добрейшая свинка Чуня, заботливый Катерок, мечтательный Паровозик из Ромашкова и натуралистический Мышонок Пик. А Кот Леопольд, если что, создан на студии "Экран".

Самый страшный: "Диалог. Крот и яйцо"

Почему именно он: весь тлен и безысходность сконцентрированы в этих пяти минутах. Слепой крот нашел долгожданного собеседника в виде яйца, они водят возвышенные разговоры на философские темы, а потом раз - и все. Это не тот страх, когда вас пугают монстрами или чем-то еще, а гораздо более глубинный и мощный. Но знаете, этот мир не так печален, когда наконец отыщешь в нем родственную душу!..

Конкуренты: "Халиф-аист" со словом-которое-нельзя-называть, жуткий "Перевал", чукотско-мрачный "Келе" и кошмарный "Фру-89. Слева направо".

Самый зрелищный: "Тайна третьей планеты"

Почему именно он: полнометражный, красивый, красочный, разнообразный и великий. Вышел в 1981-м, а до сих пор выглядит очень даже ничего. Плюс к этому - прекрасный закрученный сюжет, подходящая видеоряду музыка и стая крылатых цитат. Вот уж классика так классика!

Конкуренты: "Полигон" с очень необычной рисовкой, великолепный "Маугли", легендарные "Двенадцать месяцев" с их сезонными аномалиями и "Снежная королева" 1957-го, та самая, благодаря которой Хаяо Миядзаки стал аниматором.

Самый поучительный: "Золотая антилопа"

Почему именно он: красивая и образная ода борьбе с жадностью. Погрязший в черепках раджа неизменно впечатляет юных зрителей, в изящное длинноногое чудо-животное тоже хочется верить, и вся эта индийская история, пусть и растянутая на полчаса, благодаря неустаревающему качеству смотрится на одном дыхании.

Конкуренты: невероятное множество мультфильмов. Поучать в "Союзмультфильме" очень любили. Например, на своевременном мытье настаивает "Мойдодыр", против жестокого обращения с животными поучают "Живая игрушка" и "До свидания, овраг", про осторожность в загадывании желаний - "Цветик-семицветик", про чистоту и аккуратность "Федорино горе", список вы и сами наверняка можете продолжить.

Самый веселый: "Вовка в тридевятом царстве"

Почему именно он: потому что "она бы сейчас весь рот открыла" и вся остальная комичная феерия в исполнении несравненной Рины Зеленой. Это один из тех редких советских мультиков, что "заходят" зрителям практически без исключений. Не удивимся, если в грядущих планах на ремейки или продолжения появятся приключения Вовки, они и сейчас предельно современные и увлекательные.

Конкуренты: были разогнаны находчивым Вовкой. Разве что "Возвращение блудного попугая", Кешу так просто не напугать. И уж он точно скоро вернется.

Самый грустный: "Пингвины"

Почему именно он: даже короткий пересказ данного мультфильма провоцирует мокрые глаза и резкое повышение печали в вашем настроении. Каменное яйцо, обманутый отец, до боли трагичная концовка. Взрослые зрители по сей день вспоминают, какую травму нанес им просмотр данного мультфильма в детстве.

Конкуренты: "Гора динозавров", где детенышей замуровали в яйцах их же родители, и "Поморская быль", где братья перед смертью на непригодном для жизни острове вырезали доску для увеселения тех, кто ее найдет.

Самый трогательный: "Тигренок на подсолнухе"

Почему именно он: чудо уссурийское не оставляет другим ни единого шанса. А другие ведь тоже предельно милы и обаятельны, но эта анимационная жемчужинка с озвучкой Евгения Леонова настолько гармонично сочетает красоту и мудрость, лаконичность и трогательность, что это однозначное первое место. Очень жаль, что про мультфильм несколько подзабыли.

Конкуренты: мультики Сутеева, пушистый "Непослушный котенок", грустное "Чучело-мяучело", щемящая "Варежка" и многие другие. В вызывании мурашек и приступов умиления в "Союзмультфильме" тоже знали толк.

Самый необычный: "Медвежуть"

Почему именно он: мультипликационная пародия на сюрреалистическое кино просто не может быть простой или понятной. Так и есть: много животных, много действий, все запутано, странно, сумбурно и кувырком. Не пытайтесь разобраться в этом сюжете, просто получайте удовольствие. Если сможете.

Конкуренты: "Брэк!" и некоторые другие мультики Гарри Бардина, "Контакт" - тот самый, про пришельца, "Шкатулка с секретом", а вообще самую психоделичную анимацию советского периода поставляли "Экран" и "Арменфильм".

Самый любимый народом: "Жил-был пес"

Почему именно он: с оценкой в 9.2/10 лидирует среди всех советских мультфильмов на Кинопоиске. А также машет вам с многочисленных наклеек на капотах машин, с чехлов для мобильных телефонов и с экранов - его показывают постоянно, и никому "Щас спою" в принципе надоесть не может.

Конкуренты: "Винни-Пух", "Трое из Простоквашино", "Ну, погоди" и далее по списку признанных нашим народом шедевров.

Самый лучший в мире: "Ежик в тумане"

Почему именно он: в 2003-м году был признан лучшим мультфильмом всех времен. То есть вообще, смекаете? Просто гордимся, радуемся и пересматриваем с трепетом. И вот тут не приведи Лошадь кто-то заикнется о ремейке...

Конкуренты: отсутствуют.