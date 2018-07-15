В Южной Африке ввели в строй крупнейший в мире радиотелескоп

Крупнейший в мире радиотелескоп "Мееркат" введен в строй в Южной Африке. Уникальный научный комплекс близ городка Карнарвон в пустыне Кару (провинция Северный Кейп) официально открыл вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза. Об этом сообщил новостной портал News24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, с помощью 64 антенн радиотелескопа уже получены исключительные по четкости снимки сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, удаленной от Земли на расстояние свыше 25 тысяч световых лет.

"Мееркат" является первой стадией крупнейшего в мире инструментального астрономического проекта "Массив с площадью антенн в квадратный километр" (Square Kilometer Array - SKA), или "Километровый телескоп".

Как в 2014 году сообщалось в пресс-релизе южноафриканского правительства, первое пробное наблюдение Вселенной с помощью "Меерката", осуществленное на незавершенном на тот момент объекте, позволило выявить "1300 в кубе радиогалактик".

Доля "Меерката" в международном проекте SKA общей стоимостью 2,1 млрд долларов составляет 25%. В консорциум SKA входят десять стран - Канада, Китай, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, ЮАР, Новая Зеландия и Австралия. Этот крупный проект должен быть полностью завершен в 2024 году.

Чувствительность создаваемой конструкции настолько высока, что позволит зарегистрировать сигнал, приходящий с расстояния 15 парсеков (почти 49 световых лет). Около 3 тыс. антенн будут соединены в сеть при помощи суперкомпьютеров, образуя в итоге единую виртуальную антенну - тарелку площадью в один квадратный километр.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook