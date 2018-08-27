Полсотни мигрантов взяли штурмом пляж с туристами - ВИДЕО

Около 50 мигрантов приплыли к южному побережью Испании на резиновой лодке и высадились на переполненном туристами побережье. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике, снятом очевидцами, видно, как беженцы буквально штурмуют пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус. Лодка не успела коснуться берега, как полсотни беженцев ринулись в сторону пятизвездочного отеля, чтобы взобраться по скалам. "Посмотри! Они бегут к Sancti Petri Melia Hotel. Они захотели "все включено". Смотри! Смотри!" - говорит голос за кадром, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали по камням", - рассказал другой очевидец.

Позже представитель власти сообщил, что они перехватили 25 мигрантов, 19 из которых были несовершеннолетними.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

