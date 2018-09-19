Золотые iPhone XS и XS Max уже распаковали на камеры - ВИДЕО

Популярный блогер из США поделился первыми впечатлениями от флагманов Apple нового поколения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Техноблогер из США Маркес Браунли на одноимённом YouTube-канале выложил видео распаковки золотых iPhone XS и XS Max. Блогер поделился первыми впечатлениями и показал содержимое коробок.

В комплекте со смартфонами идут кабель и обычный адаптер с мощностью 5 ватт, а также проводные наушники EarPods с разъемом Lightning. В коробке не оказалось переходника для наушников с 3,5мм аудио-джеком, Apple не будет класть его в комплект к новому поколению iPhone. Браунли дополнил, что коробки XS и XS Max отличаются размерами - у XS Max она чуть больше. Размер рендера на упаковке соответствует реальному размеру смартфона.

Отметим, что в коробке от смартфонов Браунли лежит адаптер с плоской вилкой. Это версия для США, в Европе, в частности, в России, в коробке будут адаптеры с вилкой для евро-розетки.

Новые iPhone презентовали 12 сентября. На этот раз Apple представила три модели: флагманские XS и XS Max, а также упрощенную XR. Все три устройства оснащены 7-нанометровым чипом A12 Bionic и 3D-сканером Face ID.

XS и XS Max уже отгружаются в магазины электроники, инсайдер Вениамин Гескин опубликовал фото со склада. Выход XR задержится из-за проблем с экраном.

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