В Дубае туристам покажут самые дорогие туфли в мире

26 сентября 2018 09:47

Самую дорогую обувь из золота с бриллиантами стоимостью 17 миллионов долларов США смогут увидеть туристы в Дубае. Об этом сообщает The National, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Туфли украшают два бриллианта по 15 карат, а в окантовке сверкают 236 менее крупных камней.

Эти туфли будут выставлены 26 сентября в Burj Al Arab вместе с недавно выпущенной коллекцией ювелирной обуви, в изготовлении которой использовались бриллианты, рубины, золото и жемчуг. Новая коллекция включает сандалии стоимостью 25 000 долларов.

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