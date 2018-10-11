В ООН призвали Эр-Рияд прекратить атаки на Йемен, при которых гибнут дети

Комитет ООН по правам ребенка (КПР ООН) призвал Саудовскую Аравию прекратить атаки на Йемен, в ходе которых гибнут дети. Об этом говорится в заявлении КПР по итогам рассмотрения странового доклада Эр-Рияда о ситуации с соблюдением прав детей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Комитет, в частности, выразил глубокую озабоченность действиями Саудовской Аравии в Йемене. Ранее, выступая перед КПР, представители Эр-Рияда признали, что "случайно ответственны за жертвы среди детей" во время проводимой в Йемене операции по "восстановлению легитимности".

Как отметили в КПР, с марта 2015 года из-за обстрелов со стороны международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли по меньшей мере 1248 детей, ранения получили 1284 ребенка, в том числе в результате авиаударов 9, 22 и 23 августа в провинциях Сада и в Ходейда.

В этой связи Комитет призвал Саудовскую Аравию "прекратить авиаудары", сделать защиту детей приоритетом при планировании и осуществлении военных операций в Йемене, предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и медицинским услугам и "без промедления снять ограничения на поставки гуманитарной продукции мирному населению, в особенности детям".

Комитет также выразил озабоченность в связи с отсутствием эффективности в работе Совместной группы по оценке инцидентов, созданной коалицией в 2016 году для расследования сообщений о незаконных атаках Саудовской Аравии и других членов коалиции на детей и инфраструктуру, которую посещают дети. КПР, в частности, отметил отсутствие независимого подхода к работе со стороны участников Совместной группы.

Комитет по правам ребенка является органом, в состав которого входят 18 независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками Конвенции о правах ребенка. КПР ООН обсудил ситуацию с соблюдением прав детей Саудовской Аравией во время сессии, которая состоялась в Женеве с 17 сентября по 5 октября.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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