Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал кадры контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана, в ходе которой был ликвидирован боевик, готовивший теракт, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщалось ранее, бандит был блокирован в заброшенном доме. Он отказался сложить оружие и сдаться властям, и открыл огонь по силовикам. В ходе перестрелке его нейтрализовали.

В НАК сообщили, что бандит недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия. Он планировал совершить в Дербенте теракт с использованием мощного СВУ.

На месте перестрелки было найдено оружие, боеприпасы и "пояс смертника". В ходе оружия также была обнаружена лаборатория по изготовлению СВУ.

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