Нурсултан Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов. "В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", - отметил Назарбаев.
При этом он заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана.
15 февраля Конституционный совет Казахстана дал разъяснения по обращению Назарбаева о толковании пункта 3 статьи 42 конституции о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!