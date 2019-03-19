Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов. "В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", - отметил Назарбаев.

При этом он заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана.

15 февраля Конституционный совет Казахстана дал разъяснения по обращению Назарбаева о толковании пункта 3 статьи 42 конституции о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.