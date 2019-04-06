Жители Великобритании начали получать паспорта, на обложке которых отсутствует надпись "Европейский союз". Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства, представитель министерства подтвердил, что выдача паспортов нового образца началась 30 марта, хотя выход Великобритании из Европейского союза (ЕС), запланированный на 29 марта, пришлось отложить. Причиной послужил уже третий отказ британских парламентариев утверждать соглашение об условиях Brexit.

Тем не менее, некоторым британцам, обратившимся к властям за новыми документами, по-прежнему могут достаться паспорта с сохранившейся надписью. Уточняется, что самостоятельно выбрать один из двух вариантов оформления не представляется возможным.

Как отметили в британском МВД, их выдача будет осуществляться в течение короткого периода, который начался 29 марта. Таким образом планируется добиться наиболее рационального использования средств налогоплательщиков, а так же использовать оставшиеся запасы паспортных бланков.

В ведомстве подчеркнули, что других различий между паспортами двух образцов нет, в связи с чем оба могут использоваться для путешествий за рубеж.

По плану с октября 2019 года, принятый среди стран ЕС бордовый цвет обложки британского паспорта изменится на темно-синий. Кроме того, документы получат ряд особенностей, которые должны исключить возможность их фальсификации.