Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit
23 апреля 2019 14:37 202
Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается. О такой позиции Евросоюза заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, допускает ли ЕК пересмотр документа, как того хочет Лондон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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