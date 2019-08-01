Группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая вышла на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и пропала, обнаружена. В настоящее время туристов эвакуируют на вертолете. Об этом сообщил ТАСС глава администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район" Алексей Уханов, передает Day.Az.

"Нашлась группа туристическая, ее на вертолет посадили, сейчас везут в [населенный пункт] Сумский Посад - у них там свой автотранспорт личный", - сказал собеседник агентства.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Карелия Андрей Хилиманюк подтвердил ТАСС эту информацию. "Да, нашлась. Вертолет их забирает на Кондострове и до Сумпосада сейчас доставят. По имеющейся информации, все живы, все здоровы, не было информации, что кому-то медицинская помощь нужна", - сказал собеседник агентства.

В четверг республиканское управление МЧС сообщило, что в Белом море пропала группа туристов из 10 человек. Они вышли в море 24 июля на байдарках, не зарегистрировав группу в МЧС, должны были вернуться назад 29 июля. На связь до сих пор туристы не выходили. По информации МЧС, в составе группы есть 15-летний подросток. Знакомый туристов сообщил ТАСС, что в составе группы было два подростка в возрасте 15 лет.

Погодные условия не позволяли искать туристов с борта катеров - в настоящее время в акватории Онежской губы волны достигают высоты двух метров и наблюдается сильный ветер. Туристов искали с вертолета, который направили из Санкт-Петербурга.

По данным МЧС, предположительный маршрут группы лежал из поселка Сумский Посад через реку Сума на остров Бережной Борщивец. Оттуда туристы должны были направиться на остров Кутульда и далее на Кондостров. Общая протяженность маршрута составляла 60 км. С вертолета пропавших туристов обнаружили на Кондострове. В республиканском управлении МЧС ранее сообщали ТАСС, что пропавшие туристы могли находиться на этом острове, однако на нем нет средств связи.

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