18-летняя жительница США Мэдди Нельсон чуть не умерла из-за того, что "курила" вейпы на протяжении трех лет. Чтобы спасти жизнь девушки, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает The Sun, самочувствие Мэдди постепенно становилось все хуже и хуже, но американка никак не связывала это с вейпом. Все началось с постоянной тошноты, а потом у нее возникли сильные боли в спине и почках и резко поднялась температура.

Когда девушка уже не могла самостоятельно дышать, ее отправили в реанимацию. Затем состояние Мэдди изменилось с тяжелого до потенциально смертельного, и врачи решили ввести ее в искусственную кому, чтобы выиграть время для лечения.

Рентген показал, что легкие американки серьезно повреждены, и у нее диагностировали острую эозинофильную пневмонию: жидкость, скопившаяся в ее легких, стала "идеальной средой для роста бактерий и зарождения инфекции". По мнению врачей, уровень влаги в легких девушки повысился именно из-за вейпа.

К настоящему моменту Мэдди уже вывели из комы. Она способна самостоятельно дышать и есть, и чувствует себя нормально, но врачи не могут точно сказать, сможет ли она полностью восстановиться после болезни.

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