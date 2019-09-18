В районе Тузла Стамбула в результате пожара на фабрике по производству кожаных изделий произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Отмечается, что существует риск новых взрывов, так как на складе фабрики все еще остаются химические продукты.

Отметим, что сегодня по местному времени 11:30 в Стамбуле в районе Тузла начался пожар на фабрике по производству кожаных изделий.

Как сообщают СМИ, сильное пламя и дым затрудняют работу пожарных. Согласно информации, эвакуированы жители соседних зданий. О причине пожара не сообщается.

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