Американская корпорация Google в рамках своей стратегии по использованию зеленых технологий объявила об инвестировании более миллиарда долларов США в европейские парки солнечных батарей, пять из которых будут построены в Дании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новый проект Google подразумевает инвестиции не только в Данию, но и в Финляндию, Швецию и Бельгию.

В Дании корпорация будет строить в общей сложности пять парков солнечной энергии совокупной мощностью в 160 мегаватт.

Согласно планам строительства, первые три парка будут введены в эксплуатацию уже к лету 2020 года, а остальные два будут готовы к концу того же года.

Претворение новых планов в жизнь позволит увеличить глобальный портфель соглашений Google о ветряной и солнечной энергии более чем на 40 процентов, до 5 500 МВт, что эквивалентно мощности миллиона крыш, оснащенных солнечными панелям.

Отметим, что при строительстве новых парков солнечной энергии будут использованы технологии датских компаний European Energy A/S и Better Energy A/S.

