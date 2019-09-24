Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил во вторник во время выступления на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН план создания зоны безопасности в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Функционирование Конституционного комитета Сирии является важной основой для обеспечения территориальной целостности Сирии. Я призываю всех членов ООН поддержать усилия Турции в вопросе обеспечения безопасности в сирийском Идлибе и не допустить нового потока беженцев [из этой провинции]. Мы также планируем создать "коридор мира" глубиной 30 км [от границы Турции] и протяженностью 480 км, это позволило бы переселить туда от 1 млн до 2 млн беженцев", - подчеркнул он. Турецкий лидер продемонстрировал делегатам карту планируемой зоны безопасности.

Он также назвал борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее ответвлениями важным аспектом сирийского урегулирования. "Террористические группировки РПК и СНС ["Силы народной самообороны"] действуют под прикрытием [коалиционных] "Сирийских демократических сил" (СДС). С ними необходимо разобраться, чтобы обеспечить безопасность в регионе", - добавил Эрдоган.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам не суждено сбыться.

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль за планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно Вооруженными силами Турции.

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