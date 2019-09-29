https://news.day.az/world/1160937.html Полиция Гонконга вновь распылила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга вновь распылила слезоточивый газ против демонстрантов
Гонконгская полиция распылила слезоточивый газ для того, чтобы отогнать протестующих в торговом районе Козуэй-Бэй. Об этом пишет RTHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, демонстранты и полиция столкнулись возле одного из магазинов.
Полиция применила слезоточивый газ как минимум семь раз, уточняет издание.
Ранее сообщалось, что протестующие в Гонконге несколько часов держали главу администрации в "плену".
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