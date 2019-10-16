Страной Евросоюза с наибольшим количеством лиц, живших за гранью бедности или социальной изоляции в 2018 году, стала Болгария, сообщает в среду статистическая служба ЕС (Евростат), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Проживание за гранью бедности или социальной изоляции подразумевает по крайней мере одно из трех условий: низкий доход, серьезные материальные затруднения или проживание в домохозяйствах с низкой занятостью, пояснили в Евростате. В Болгарии процент таких граждан составил 32,8%.

За Болгарией следуют Румыния (32,5%) и Греция (31,8%), Латвия (28,4%), Литва (28,3%), Италия (27,3%) и Испания (26,1%). Самый низкий уровень бедности - в Чехии (12,2%), Словении (16,2%), Словакии (16,3%), Финляндии (16,5%), Нидерландах (16,7%), Дании и Франции (17,4%) и Австрии (17,5%).

В общей сложности в 2018 году 109,2 млн человек, или 21,7% населения ЕС, жили за гранью бедности или социальной изоляции. Количество бедных снизилось по сравнению с 2017 годом на 3,7%. В 2017 году в ЕС насчитывалось 22,4%, людей, проживающих в бедности. Таким образом уровень бедности сократился на 0,7 процентных пункта (п.п.) По сравнению с 2008 годом показатель снизился на 2 п.п.

Наибольшее снижение уровня лиц, живущих за гранью бедности, в 2018 году по сравнению с 2008 годом зарегистрировано в Болгарии (с 44,8% до 32,8%, или 12 п.п.), в Румынии (-11,7 п.п.), Польше (-11,6 п.п.), Венгрии (-8,6 п.п.) и Латвии (-5,8 п.п.).

Рост уровня бедных отмечен в Люксембурге (с 15,5% в 2008 году до 21,9% в 2018 году, или 6,4 п.п.), в Греции (+3,7 п.п.), Эстонии (+2,6 п.п.), Испании (+2,3 п.п.), Италии и Нидерландах (+1,8 п.п.), Швеции (+1,3 п.п.), Дании (+1,1 п.п.) и на Кипре (+0,6 п.п.).

В 2018 году доля лиц, испытывающих серьезные материальные затруднения, составила 5,8%, уменьшившись с 6,6% в 2017 году и с 8,5% - в 2008 году. По сравнению с 2008 годом доля лиц, испытывающих серьезные материальные трудности, увеличилась в 7 странах-членах, и уменьшилась в 17.

Что касается проживания в домохозяйствах с низкой занятостью, то это касалось в 2018 году 9% населения в ЕС до 59 лет по сравнению с 9,3% в предыдущем году и 9,2% в 2008 году.

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