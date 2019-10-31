Террористическая организация "Исламское государство" подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сайт Amaq, связанный с исламистами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, "преемником" аль-Багдади группировка назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

Президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации аль-Багдади. Глава государства отметил, что во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника. Несмотря на это, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Настоящее имя аль-Багдади - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году в мечети Мосула, захваченного ИГ, провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

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