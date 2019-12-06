Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Грузией.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с председателем партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией", - говорится на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что считают текущую ситуацию в Грузии ее внутренним делом.

"Россия принципиально воздерживается от вмешательства во внутриполитические процессы других стран. Мы заинтересованы в мире и стабильности в Грузии и в целом в Закавказском регионе", - отметили в дипведомстве.

Прямое авиасообщение с Грузией запрещено для российских перевозчиков с 8 июля по указу Владимира Путина. Минтранс также приостановил полеты грузинских компаний в Россию.



Такие решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.

Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.