В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я»

В Москве состоится презентация книги "Джемаль от А до Я", написанная известным российским политиком, журналистом, телеведущим и общественным деятелем Максимом Шевченко, передает Day.Az со ссылкой на mdk-arbat.ru.

Спустя 3 года после смерти философа, мыслителя и главы Исламского комитета Гейдара Джемаля выходит его биография-глоссарий "Джемаль от А до Я".

Данная книга - собрание высказываний Гейдара Джемаля о политических, философских, религиозных, социальных и повседневных сущностях, которые позволят читателю заглянуть в уникальную систему понимания, разработанную выдающимся мыслителем.

Именно о личности Гейдара Джемаля, о вдохновленной им книге и пойдет речь на встрече, о том, каким человеком он был, как формировались его взгляды на мир и религию.

Книга построена как азбука личности: каждой букве соответствует несколько отрывков из речей или лекций Джемаля на ту или иную тему.

Гейдар Джахидович Джемаль (6 ноября 1947, Москва - 5 декабря 2016, Алма-Ата) - российский исламский общественный деятель.

Председатель Исламского комитета России, сопредседатель и член президиума Общероссийского общественного движения "Российское исламское наследие"; постоянный член Организации Исламо-арабская народная конференция (ОИАНК); один из инициаторов создания и член координационного совета Левого фронта России; депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Родился в Москве в семье азербайджанца и русской. Его отец, Джахид (Джаид) Шамиль оглы Джемаль (1928-2011), заслуженный художник России. Он родился в карабахском селении Гюлаблы в Азербайджане.