Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой"

Умер бывший гитарист и один из основателей белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Об этом сообщил РИА Новости директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз, передает Day.Az.

"К сожалению, его не стало, он умер сегодня утром... полгода находился в коме", - сказал собеседник агентства.

Летом гитариста избили в Минске, с тех пор он находился в коме.

Руслан Владыко играл в "Ляписе Трубецком" с момента основания группы и до ее распада в 2014 году. После этого он занимался сольными проектами.

